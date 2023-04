Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 10/04/2023 Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, durante reunião do balanço dos 100 dias de governo

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), criticou nesta quarta-feira (12) o sistema tributário brasileiro e aproveitou para defender a reforma na cobrança de impostos, vista como prioridade pelo Ministério da Fazenda.

"Nós temos o sistema tributário mais ilógico e caro do mundo", disse durante abertura do ABDIB Fórum 2023, em Brasília, adicionando que a proposta do governo não elevará a carga tributária, mas unificará cinco impostos em um, facilitando a cobrança.

"Vamos reduzir custo Brasil, reduzir burocracia, estimular investimento e exportação porque isso impede acúmulo de crédito."

O ministro do Comércio e Indústria substitui o presidente Lula em compromissos oficiais nesta semana, pois a comitiva presidencial embarcou para a China nesta terça-feira (11).