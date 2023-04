Reprodução/Twitter - 30.03.2023 Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou neste sábado (8) o agronegócio brasileiro por constar massivamente na "lista suja" do trabalho escravo , divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego na última semana.

A lista divulgada pelo MTE incluiu 132 novos empregadores, entre pessoas físicas e jurídicas, excluindo 17 nomes e totalizando 289 firmas, das quais 172 são de atividade rural. A atualização pode ser consultada no link .

"Parte do agro brasileiro vive no século passado lucrando em cima de trabalhadores, com desmatamento e agrotóxico. Não tem nada de pop nisso", escreveu Gleisi em publicação no Twitter.

Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é de suma importância dar publicidade à lista de empresas que usam trabalho análogo à escravidão. “Aqueles que forem flagrados fazendo uso de mão de obra análoga à de escravo, devem ser devidamente responsabilizados”, frisou.

Marinho salientou, porém, que o Ministério tem buscado um entendimento nacional de conscientização dos empregadores voltado à erradicação do trabalho análogo ao de escravo. “Somente este ano já foram mais de mil resgates de trabalhadores nessa condição, nos três primeiros meses do ano. Vamos produzir um entendimento para que esses casos voltem a cair e possamos erradicar o trabalho análogo ao de escravo no Brasil”, afirmou.

A atualização de abril/2023 inclui decisões que não cabem mais recurso de casos de trabalho escravo identificados pela Inspeção do Trabalho entre os anos de 2018 e 2022 nos estados da Bahia (7), Ceará (1), Distrito Federal (2), Goiás (15), Maranhão (8), Minas Gerais (35), Mato Grosso do Sul (6), Mato Grosso (5), Pará (11), Pernambuco (2), Piauí (13), Paraná (8), Rio Grande do Norte (1), Rondônia (1), Roraima (1), Rio Grande do Sul (6), Santa Catarina (7), São Paulo (2) e Tocantins (1).