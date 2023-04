Max Leone INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas no dia 7 de abril, Sexta-Feira Santa. Na quinta-feira, dia 6, o atendimento será normal.

Canais remotos

Pelo telefone 135, também não haverá atendimento humano durante a sexta-feira, apenas atendimento eletrônico. No sábado o atendimento será normal, das 7h às 22h (horário de Brasília). Por meio do atendimento eletrônico, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter Informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular vai pagar apenas valor de uma ligação local.

O Meu INSS também estará disponível e funcionará sem interrupção, inclusive no final de semana e no feriado.

Pelo Meu INSS, o cidadão tem acesso a mais de 100 serviços e pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.