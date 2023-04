Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (3) que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro crescerá mais do que os "pessimistas" preveem. Segundo ele, economistas estão vendendo a imagem do país como um "pangaré" numa corrida de cavalos.

Lula evitou dar números, mas afirmou que, se os programas elaborados pelo governo desem certo, o país vai dar um salto maior que o esperado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



"Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer zero não sei das quantas, zero ponto um, de que o PIB não sei das quantas", disse ele, durante reunião ministerial nesta segunda.

"Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisas no Brasil do que as pessoas estão esperando que vá acontecer. E vai depender muito, mas muito da disposição do governo", adicionou.



Nesta segunda-feira, o Banco Central divulgou o Boletim Focus, que reúne as projeções de mais de cem economistas do mercado financeiro. No relatório, espera-se que o país cresça 0,9% neste ano, com inflação de 5,96%.

"Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica. Vai depender da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque, se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém, ninguém vai investir em cavalo que não corre", prosseguiu Lula.

"Você está em uma corrida de cavalo dizendo que o seu cavalo é pangaré, que o seu cavalo é não sei das quantas, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado. Ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então o nosso papel é apostar que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas esperando", declarou.



Segundo Lula, a 'obsessão' do governo é crescer e gerar empregos. Ele citou "otimismo" com parcerias públicos privadas.



"A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Estou otimista com a proposta de PPP que vamos colocar em discussão, estou muito otimista. Temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer", afirmou Lula durante reunião com ministros.

Este foi o terceiro encontro entre a equipe ministerial e o primeiro com a presença de Lula no Planalto após a pneumonia.