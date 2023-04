José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto

Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) com a participação do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto , que seria realizada na terça-feira (4). De acordo com a assessoria da CAE, o motivo para o cancelamento não foi informado e a nova data para o debate ainda não foi definida.

O pedido para realização da audiência pública (REQ 2/2023) foi apresentado pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente do colegiado. Entre os assuntos que seriam alvo de questionamento, conforme justificativa apresentada pelo parlamentar, está a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano — patamar em vigor desde o início de agosto de 2022.

Câmbio

Erro ocorrido na série de câmbio contratado das estatísticas do setor externo do Banco Central, no período de outubro de 2021 a dezembro de 2022, referente ao total de US$ 14,5 bilhões, também está entre os questionamentos que serão feitos pelos senadores ao presidente do BC.

O erro na compilação dos dados do fluxo cambial (ou seja, o volume de dólares que entram e saem do país) foi constatado em janeiro. O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) é autor do REQ 5/2023, que pede informações sobre o fato.