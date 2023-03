Agência Brasil BC eleva projeção do crescimento do PIB

O Banco Central (BC) elevou de 1% para 1,2% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, de acordo com relatório do primeiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira (30). O BC também aumentou a estimativa da inflação, acreditando que ela deve fechar o ano em 5,8% - a projeção anterior era de 5%.



De acordo com a instituição, a revisão do crescimento do PIB se deve a "surpresas positivas em alguns componentes do setor de serviços no quarto trimestre de 2022, melhora nos prognósticos para a indústria extrativa e os primeiros indicadores do primeiro bimestre de 2023".

O BC classifica a revisão como "moderada", já que a taxa segue representando uma desaceleração em relação aos anos anteriores. Em 2021, o PIB brasileiro cresceu 5%; em 2022, 2,9%.

"Tal desaceleração é influenciada pela diminuição do ritmo de crescimento global e pelos impactos cumulativos da política monetária doméstica [alta dos juros para conter a inflação]", justifica o BC.



Já em relação à inflação, a projeção da instituição é de que há 83% de chance do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) extrapolar a meta deste ano. Em dezembro, quando o último relatório foi divulgado, a probabilidade era de 57%.



A meta da inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3,25%. Essa meta é considerada cumprida se ficar até 1,5 ponto percentual abaixo ou acima, ou seja, entre 1,75% e 4,75%.