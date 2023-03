Luciano Rocha Os imóveis estão localizados em 13 estados brasileiros e lances variam de R$37 mil a R$7 milhões

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões , realizará um leilão de imóveis residenciais a partir do dia 10 de abril, às 15h, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da leiloeira. A princípio serão ofertados 65 imóveis residenciais, entre eles prédios, terrenos e casas, localizados em 13 estados do Brasil.

Os imóveis estão localizados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Abaixo alguns destaques:

- Área 503 m² (LT 01 - QD 10) - Residencial Portal do Moinho, Sete Lagoas - MG - Lance inicial a R$ 37.500;

- Apartamento 52 m² (Unid. 807) - Jardim Nova Leme - Leme - SP - Lance inicial a R$ 96.600;

- Sala Comercial 83 m² (Unid. 1.003) - Centro - São Paulo - SP - Lance inicial a R$ 130.900;

- Casa 418 m² - Parque Turf Club - Campos dos Goytacazes - RJ - Lance inicial a R$ 745.400;

- Casa em Condomínio 1.140 m² - Residencial Tamboré - Barueri - SP - Lance inicial a R$ 7.034.300,00.

Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista, com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas, mediante taxa a partir de 9,99% ao ano + TR, vide edital.

As informações sobre o leilão estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/ML24725 . Para participar é necessário fazer um cadastro no site, ler atentamente a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se. As oportunidades também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br .





SERVIÇO

Leilão de imóveis residenciais e comerciais

Data: 10/04

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML24725

Quantidade: 65

Pagamento: À vista, ou financiamento com prazos que variam de 360 a 420 meses e a depender do imóvel desejado. Vide o edital.