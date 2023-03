Reprodução LinkedIn Garçom do Outback ajoelhado

O MPT (Ministério Público do Trabalho) do Maranhão vai apurar uma denúncia feita em vídeo que viralizou nas redes sociais, em que uma mulher acusa o Outback de obrigar seus funcionários a se ajoelharem nas mesas dos clientes. A rede alega que isso não era obrigatório e extinguiu o ato.

Em nota, o MPT-MA diz que recebeu no dia 20 de março uma denúncia contra o Restaurante Outback - unidade de São Luís (MA) e vai "requisitar e oficiar os envolvidos para obter mais informações."

Conforme o andamento das investigações, o MPT-MA poderá instaurar inquérito civil ou arquivar o caso.

Nas redes sociais, uma advogada afirma que a funcionária do Outback disse que o ato era uma "norma" da rede de restaurantes para atender "no alcance do olhar do cliente". Confira: