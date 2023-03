José Cruz/Agência Brasil - 08/07/2016 Prefeitura lança concorrente da Uber

O aplicativo MobizapSP, concorrente da Uber criado pela Prefeitura de São Paulo, começa a funcionar nesta quinta-feira (23). Um viagem simbólica está agendada para às 12h e, a partir das 13h, qualquer pessoa já pode utilizar a novidade, que está disponível nas lojas oficiais de aplicativos no Android e no iOS.



Mais de 25 mil motoristas já estão cadastrados no MobizapSP, que vai vai pagar a eles quase 90% do valor da corrida. Em outros aplicativos, essa taxa gira em torno de 40% a 60%.

Para os passageiros, uma das grandes vantagens do MobizapSP é a inexistência de tarifa dinâmica, o que permite pagar menos pelas corridas em horários de pico. Além disso, não há taxa de cancelamento.

De acordo com a Prefeitura, o preço da corrida será calculado com base na distância percorrida, no tempo de viagem e no horário. O pagamento pode ser feito por dinheiro ou cartão, e ainda não há opção por Pix.



Como o aplicativo é paulistano, todas as corridas devem partir da capital, mas podem ser concluídas em outras cidades. Motoristas que moram em outros municípios podem se cadastrar no aplicativo.