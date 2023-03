Agência Câmara Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) , disse que dará ao seu partido, o Progressistas, a relatoria do novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado até 15 de abril. Inicialmente, o texto devia ser apresentado esta semana, mas o presidente Lula cobrou mais discussões a respeito do novo conjunto de regras que substituirá o teto de gastos.

Lira disse que cogitou conceder o texto ao União Brasil, mas as negociações não avançaram. O presidente da Câmara afirmou que o nome do parlamentar do PP que vai relatar a proposta ainda não foi decidido.

O parlamentar disse que não irá acompanhar o presidente Lula em sua viagem à China, prevista para esta sexta-feira (24), para aprimorar as discussões sobre a nova âncora fiscal.

Lira demonstrou apoio às decisões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que irá ajudar na aprovação do texto.

“Estamos ajudando. Eu estou dando todos os sinais públicos de fortalecimento do Haddad. O Haddad está dando todos os sinais públicos de muita conversa. O Haddad está sofrendo críticas do mercado e críticas do PT. Está bom o texto, [tem] críticas dos 2 lados.”, disse.

O ministro e o presidente da Câmara se encontrariam nesta quarta, mas o encontro foi adiado a pedido de Lula.