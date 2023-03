Montagem Michelle Bolsonaro tem dinheiro a receber no SVR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e nove governadores estão entre os 38 milhões de pessoas físicas que esqueceram dinheiro em alguma conta durante a vida, mostram dados do Sistema de Valores a Receber (SVR) .



Os saques do "dinheiro esquecido" foram liberados para retirada nesta terça-feira (7). Para consultar se alguém tem dinheiro a receber, basta saber o CPF e a data de nascimento. Para conferir o valor, no entanto, é necessário entrar com a conta gov.br.

Os nove governadores "esquecidos" são: Eduardo Leite (PSDB-RS); Ratinho Jr (PSD-PR); Ibaneis Rocha (MDB-DF); Eduardo Riedel (PSDB-MS); Paulo Dantas (MDB-AL); Raquel Lyra (PSDB-PE) e Rafael Fonteles (PT-PI).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não consta na lista, assim como seus filhos mais velhos, Eduardo e Flávio. Já o caçula, Carlos Bolsonaro, tem algum dinheiro a receber.

Ao todo, há R$ 6 milhões a serem sacados por 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Segundo o BC, 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,00 a sacar no SVR.

Confira a quantidade de beneficiários por faixa: