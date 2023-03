Ivonete Dainese Petrobras

A Petrobras atingiu um lucro líquido recorde de R$ 188,3 bilhões em 2022, resultado 77% maior em relação ao lucro líquido de 2021. Com isso, a companhia aprovou R$ 215,7 bilhões em dividendos em 2022, ou seja, parcela do lucro direcionada aos acionistas. Para se ter ideia, o Orçamento do Bolsa Família é de R$ 70 bilhões no ano de 2023, ou seja, três vezes menor.

A empresa vai pagar desta vez R$ 2,74573369 por ação preferencial e ordinária em circulação, sendo:

primeira parcela, no valor de R$ 1,37286685 por ação preferencial e ordinária em circulação, será paga em 19 de maio de 2023.

segunda parcela, no valor de R$ 1,37286684 por ação preferencial e ordinária, será paga em 16 de junho de 2023.

Esse total soma R$ 35,8 bilhões. Com isso, a remuneração de 2022 supera o dobro pago em 2021 pela companhia. A estatal distribuiu dividendos maiores do que o próprio lucro anual.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Somente no 4º trimestre de 2022, o lucro líquido da companhia foi de R$ 43,3 bilhões, 38% superior ao mesmo período do ano anterior.

A empresa diz que o aumento do lucro líquido em 2022 se deve principalmente à alta dos preços de petróleo (Brent), causado pela guerra da Ucrânia, melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos da Cessão Onerosa.

Além disso, no ano passado, o governo federal pediu para que empresas estatais aumentassem a distribuição de dividendos com o intuito de ajudar as melhorar as receitas da União em meio ao ano eleitoral.

Em 2022, a Petrobras atingiu o seu recorde de pagamento anual de tributos e participações governamentais, recolhendo o total de R$ 279 bilhões no Brasil.

Neste ano, a expectativa é que sob a gestão do novo presidente, Jean Paul Prates, a "fonte" de dividendos seque. O governo conta com lucros da empresa para segurar a alta dos combustíveis.

Em 2022, os recursos gerados pelas atividades operacionais alcançaram o recorde de R$ 255,4 bilhões e o fluxo de caixa livre positivo totalizou R$ 205,8 bilhões maior marca já atingida, representando, respectivamente, altas de 26% e 22% em relação ao ano anterior. Somente no 4º trimestre de 2022, o fluxo de caixa operacional foi de R$ 67,6 bilhões e fluxo de caixa livre foi de R$ 48,9 bilhões.