O Banco Central informou em relatório que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,00 a sacar no Sistema de Valores a Receber (SVR), que reúne todo o "dinheiro esquecido" nas contas dos correntistas durante a vida. A consulta ao sistema foi liberada nesta terça-feira (28), veja como fazer .

Além disso, 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 a receber do sistema. A maior parcela, no entanto, possui apenas até R$ 10 a receber. Esse último grupo soma 29,2 milhões de usuários do sistema financeiro.

O BC também informou que os saques serão liberados a partir da próxima terça-feira (7).

Confira a quantidade de beneficiários por faixa:



entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total

O BC trouxe novidades da modalidade nesse retorno. Entre elas, a inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber.

Além disso, é possível consultar valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

Cuidado com golpes