Estefan Radovicz / Agência O Dia - 19/01/23 Lojas Americanas

A Lojas Americanas , conhecida por sua exitosa operação logística, vem devolvendo galpões para produtos de e-commerce desde 2022 e acelerou as entregas após o processo de recuperação judicial. Em 2023, a empresa já fechou um centro de distribuição em Fortaleza (CE) e concentrou a operação no Ceará no centro de distribuição de Recife (PE).

Um levantamento nacional feito pela SDS Properties, imobiliária especializada em galpões em condomínios logísticos, enviado ao iG mostra que a empresa teve ocupação máxima de 830 mil metros quadrados em condomínios, desde então, reduziu a ocupação em 20%.

Foram desocupados 159 mil m² distribuídos entre Betim (MG), Resende (RJ), Cajamar (SP) e Ribeirão Preto (SP). Veja:

Ápice de ocupação em 2022 => 830.000m² em condomínios logísticos em todo o Brasil + o principal CD da empresa em Jandira, SP

Devoluções em 2022

Betim, MG => 62.000m²

Resende, MG => 26.000m² (já absorvido pelo mercado)

Cajamar, SP => 60.000m² (já absorvido pelo mercado)

Ribeirão Preto = > 11.000m²

Devoluções Já Confirmadas para 2023

Grande Curitiba => 22.000m² (entrega parcial do total que alugam)

Grande Porto Alegre => 20.000m² (entrega parcial do total que alugam)

Hortolândia => 27.000m²

Nos demais mercados:

- Contagem, Gr Salvador, Uberlândia, Benevides, Gr Recife, Seropédica e Jandira em SP, os proprietários monitoram possíveis entregas, mas ainda não formalizadas.

A entrega desses galpões preocupa o setor de aluguéis logísticos, principalmente em áreas onde a taxa de desocupação já é elevada. A devolução dos condomínios pode levar a aumento no aluguel do espaço.

As devoluções que menos preocupam são as de Grande Curitiba (PR), São Paulo e Grande Belo Horizonte (MG), já que estas são regiões de alta demanda concentrada. Nas demais áreas, no entanto, as devoluções podem afetar até os preços dos produtos.

Em Porto Alegre (RS), por exemplo, a taxa de vacância chega a quase 17%. A localidade tem uma taxa bem acima da média nacional, que é de 10,4%.