Redação 1Bilhão Educação Financeira Benefício pode ser consultado pelo aplicativo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta sexta-feira (17) as aposentadorias e pensões de fevereiro para segurados cujo valor do benefício é de até um salário mínimo (R$ 1.302). Hoje, recebem os segurados com benefício terminado em 1.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O calendário de depósitos é interrompido pelo feriado de Carnaval, mas retorna normalmente na quinta-feira (23), após a Quarta-Feira de Cinzas. Nesse intervalo, veja como será o funcionamento das agências da Previdência Social .

Segundo o instituto, são mais de 36 milhões de segurados para receber algum benefício do INSS, que inclui aposentadorias, pensões e auxílio-doença e auxílio-reclusão.

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (Google Play e App Store) e site do Meu INSS, ou o pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Veja o calendário:

Calendário de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.302)

Penúltimo dígito 1 - 17 de fevereiro;

Penúltimo dígito 2 - 23 de fevereiro;

Penúltimo dígito 3 - 24 de fevereiro;

Penúltimo dígito 4 - 27 de fevereiro;

Penúltimo dígito 5 - 28 de fevereiro;

Penúltimo dígito 6 - 1º de março;

Penúltimo dígito 7 - 2 de março;

Penúltimo dígito 8 - 3 de março;

Penúltimo dígito 9 - 6 de março;

Penúltimo dígito 0 - 7 de março.





Calendário de fevereiro para quem recebe mais de um salário mínimo

Penúltimo dígito 1 e 6 - 1º de março;

Penúltimo dígito 2 e 7 - 2 de março;

Penúltimo dígito 3 e 8 - 3 de março;

Penúltimo dígito 4 e 9 - 6 de março;

Penúltimo dígito 5 e 0 - 7 de março.