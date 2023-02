Redação 1Bilhão Educação Financeira Aplicativo Meu INSS é alternativa

As centrais de teleatendimento 135 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão inoperantes na manhã desta sexta-feira (10) devido a problemas técnicos, informou a Previdência Social.

A empresa responsável pela manutenção das centrais já está atuando na resolução do problema, e prevê que os atendimentos voltem ao normal até o meio dia de hoje.

Os cidadãos que precisarem solicitar algum benefício ou serviço do INSS podem utilizar o Meu INSS, disponível pelo site na internet (gov.br/meuinss) ou pelo aplicativo de celular.

Atualização

Ao meio-dia, as centrais de teleatendimento 135 do INSS voltaram a operar normalmente.

Os atendimentos que necessitam de auxílio de atendente estão disponíveis até às 22 horas. Já o atendimento automatizado está operante 24 horas por dia.

Caso prefira, o cidadão pode utilizar o Meu INSS a qualquer tempo.