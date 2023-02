Agência Brasil Bolsa Família terá novo cartão

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, anunciou nesta terça-feira (7) que os beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, receberão um cartão que terá a função de débito, podendo ser usado nos mais diversos estabelecimentos.



O cartão será vinculado a uma conta poupança digital da Caixa. "Nós vamos incentivar a poupança e a inclusão financeira, e vamos garantir um melhor atendimento, porque assim os beneficiários não vão precisar ficar nas filas das agências esperando atendimento para saque", afirmou Maria Rita.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Neste primeiro momento, 220 mil cartões foram emitidos e serão distribuídos para os beneficiários do Seguro Defeso (destinado a pescadores artesanais) e para povos indígenas dos estados de Amazonas e Roraima que vivem em regiões remotas.

A presidente afirmou que os cartões de débito serão distribuídos a todos os beneficiários do Bolsa Família "aos poucos". "Esse é um passo extremamente importante porque é uma demanda da população", afirmou.