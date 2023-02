Ivonete Dainese BC fecha taxa Selic em 13,75% nesta quarta-feira (1º)

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reuniu nesta quarta-feira (1º), e decidiu-se que a taxa de juros Selic deve se manter em 13,75%.

A taxa está no maior nível desde novembro de 2016. A manutenção da taxa, esperada pelo mercado, é a quarta seguida.

A expectativa para a baixa nas taxas de juros devem começar a mostrar sinais em setembro deste ano. Para dezembro de 2023, a projeção para a Taxa Selic é de 12,5%.

Segundo o documento divulgado, a baixa perspectiva de crescimento econômico global e um "ambiente inflacionário pressionado" foram as principais causas para a manutenção da taxa. No entanto, sinais de resiliência do mercado e o relaxamento de normas restritivas da pandemia de Covid-19 na China tem aliviado algumas questões do mercado financeiro.

A pesquisa Focus, realizada pelo Copom, mostra que a expectativa para a inflação do ano é de 5,7%, e deve ficar em 3,9% para 2024.

Anteriormente, o vice-presidente Geraldo Alckmin questionou a alta nos juros, afirmando que os níveis são muito altos para a economia do país. "Precisamos verificar por que o Brasil tem juros tão altos. O que justificaria: é imposto? É cunha fiscal? É falta de concorrência?", questionou Alckmin.

O presidente Lula (PT) também foi crítico da política de juros do Banco Central. Ele defende a queda da meta da inflação como estratégia para a redução das taxas de juros.

Superquarta

Em meses em que a reunião do Copom acontece no mesmo dia em que o Federal Reserve (Fed) americano, atribui-se o apelido de 'Superquarta' no mercado financeiro. Hoje, o Fed elevou a taxa básica de juros americana em 0,25%, ficando em 4,75%.

A medida também já era esperada pelo mercado. Desde março de 2022, os EUA têm aumentado as taxas de juros como forma de combate à alta na inflação do país.

Com a notícia, o dólar fechou mais baixo, com R$ 5,061. A queda foi de 0,32% em comparação ao dia anterior e, durante a semana, a moeda sofreu uma perda de 1,01%. No acumulado do ano, no primeiro mês de governo Lula, o mercado financeiro tem reagido bem : o dólar vem caindo, e a Bolsa subindo.