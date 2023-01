Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis Marinho anunciou detalhes de concurso com 671 vagas

As inscrições para o concurso da Marinha foram abertas nesta segunda-feira (30). No total, são 671 oportunidades para Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAMs). As vagas são para jovens entre 18 a 21 anos de nível médio.

As oportunidades estão distribuídas entre 623 para homens e 48 para mulheres. Para concorrer, é necessário ter entre 1,54 a 2 metros de altura, além de estar solteiro e não ter filhos ou dependentes.

As vagas disponíveis estão distribuídas entre Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC).

Durante o processo seletivo, os interessados devem selecionar entre eletroeletrônica, apoio ou mecânica como área de especialização. Durante o período de capacitação, os selecionados devem receber um pagamento de R$ 1.398,30, com remuneração de R$ 2.294,50 após a formatura.

As inscrições estarão abertas até as 23h59 de 12 de fevereiro. A taxa de participação do concurso é de R$ 40. Durante o processo, os selecionados para o programa terão de passar por avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física (natação e corrida). Para se inscrever, basta acessar o site do concurso.

A prova objetiva deve acontecer no dia 2 de abril, e conta com 50 questões de múltipla escolha com perguntas sobre língua portuguesa, matemática, física, química e língua inglesa. As provas devem ocorrer em todas as regiões do país. Confira a lista de cidades em que o processo deve ocorrer:

Rio Grande e Porto Alegre (RS);

Vila Velha (ES);

Belo Horizonte (MG);

Salvador (BA);

Natal (RN);

Olinda (PE);

Fortaleza (CE);

Belém (PA);

São Luís (MA);

Florianópolis (SC);

Ladário (MS);

Brasília (DF);

Manaus (AM).

