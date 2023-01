Washington Costa/MF - 12/01/2023 Lula fala em acordo comercial

Em encontro com o presidente do Uruguai , Luis Alberto Lacalle Pou, em Montevidéu nesta quarta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser possível que o Mercosul firme um acordo comercial com a China.



"Disse ao presidente Lacalle, e tenho dito aos meus ministros, que vamos intensificar as discussões e firmar este acordo com a União Europeia para que a gente possa discutir em seguida um possível acordo entre China e Mercosul, e acho que é possível", afirmou Lula.

Em sua fala, o presidente ressaltou que o Brasil já tem a China como maior parceiro comercial, mas disse que quer "sentar enquanto Mercosul e discutir com nossos amigos chineses o acordo Mercosul-China".

Em discurso anterior ao de Lula, o presidente uruguaio disse que o país precisa se abrir ao mundo, mas pode fazer isso junto com o Mercosul. Ele destacou, porém, que o Uruguai manterá suas negociações diretas com o país asiático.

Um dos principais motivos da viagem de Lula ao Uruguai foi justamente negociar com Lacalle Pou a preservação do Mercosul, já que o bloco se viu ameaçado pelas negociações livres estabelecidas pelo país vizinho.



"O Uruguai está com suas tratativas, negociações, e não tem nenhum impedimento em informar a Brasil, Argentina e Paraguai", afirmou Lacalle Pou.