O que é o saque-aniversário?

Saque-aniversário é uma modalidade opcional criada no governo Bolsonaro que permite que os trabalhadores saquem parte do seu saldo do FGTS todos os anos, no mês do aniversário. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o valor integral da conta caso seja demitido sem justa causa.