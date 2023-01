Janeiro de 2023 - A Omie.Cash , conta digital da Omie , plataforma de gestão (ERP) na nuvem, disponibilizou novas funcionalidades via Pix. Agora, os usuários do software de gestão e contadores parceiros podem gerar QR Codes de cobrança e enviá-los junto com a nota fiscal ou recibo de prestação de serviço para seus clientes. O registro da operação, pagamento e conciliação bancária são feitos de forma automática e instantânea no ERP.

Reprodução Divulgação Novidades no pix Omie.Cash

Com o QR Code Pix dinâmico sem custos, os clientes podem cadastrar, além de juros e multas, descontos condicionais – por exemplo, pagamentos realizados com 15 dias antes do vencimento recebem 5% de desconto. Segundo Gabriel Siqueira, diretor de Tech Ventures da Omie, “esse recurso pode ajudar o empreendedor a reduzir a inadimplência, oferecendo incentivos para receber pagamentos antecipadamente”.

Nas movimentações de cashing – recebimento de valores –, também não há nenhum custo. No cash out – saída de dinheiro –, é cobrado R$0,50 por transação, garantindo um valor atrativo para os clientes. Além disso, a Omie.Cash também passa a ser multicontas. Se o contador for representante legal de várias empresas, por exemplo, é possível abrir contas para CNPJs diferentes usando o mesmo CPF.

“A inclusão de recursos via Pix é uma movimentação natural da Omie.Cash para oferecer mais facilidade aos clientes. Nosso objetivo é que as movimentações bancárias sejam realizadas dentro do ERP, sem a necessidade de acessar outras plataformas. Essa integração facilita a gestão, reduz tempo e aumenta a produtividade”, explica Gabriel.

Reprodução Divulgação Novidades no pix Omie.Cash

A conta digital já oferecia a emissão de boletos, recebimento e transferências via TED e pagamentos de faturas e tributos, além de cartão débito e crédito. A cobrança por Pix pode ser um potencial substituto do boleto bancário pelos clientes, pois possui custo atrativo, disponibilidade contínua durante todos os dias e recebimento instantâneo – o boleto leva entre um e dois dias para a liquidação - incluindo os constantes incentivos do uso desse método de pagamento pelo Banco Central.



Próximos passos

A Omie.Cash está preparando outras funcionalidades para o Pix. Em breve, os usuários poderão gerar QR Codes estáticos, já vinculado à conta digital com valores fixos. Esse recurso também será disponibilizado no software PDV, aplicativo para ponto de vendas (PDV) da Omie, com previsão de lançamento para janeiro.



Outra aplicação futura é a opção de gerar Pix e boleto para um mesmo pagamento em apenas um documento – o cliente pode escolher como prefere pagar. “Hoje, essa funcionalidade existe, mas são emitidas de forma separadas. No momento do pagamento, na qual o cliente escolher uma modalidade, automaticamente a outra é cancelada. No QR Code não há cobrança, sendo uma forma de incentivar o uso de meios de pagamento mais modernos”, diz Gabriel.



O diretor da Omie também adianta o agendamento dos pagamentos e transferências, além da possibilidade de remuneração mensal de colaboradores, nos quais o cliente poderá programar uma série de transferências via Pix. “Dependendo do banco, no geral, os pagamentos ainda são realizados via TED, com taxas mais altas”, afirma. Esses novos recursos têm previsão para o primeiro trimestre de 2023.

Reprodução Divulgação Novidades no pix Omie.Cash

Sobre a Omie

Fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, a Omie tem o propósito de destravar o crescimento de todos os tipos de negócios, oferecendo um sistema de gestão inovador, completo e ilimitado, ancorada em quatro grandes pilares: Gestão, por meio do software; Educação, por meio da Omie.Academy; Finanças, por meio das funcionalidades de um banco digital, além de linhas de crédito e soluções para apoio à gestão de PMEs, como o Itaú Meu Negócio gestão by Omie; e Comunidade, por meio de um ecossistema que conecta clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Líder do segmento, a empresa conta com mais de 25 mil escritórios contábeis parceiros, mais de 110 mil clientes, mais de 1700 colaboradores e mais de 130 unidades de franquias no país.



Para conhecer mais sobre as novidades da Omie, não deixe de conferir nossos canais:

Instagram: https://bit.ly/3lO2p16

LinkedIn: https://bit.ly/3lOugy3

Facebook: https://bit.ly/3LU8Qud

Site: https://bit.ly/3Gqk6gE

Blog: https://bit.ly/3wR6pV0

Informações para a imprensa | NovaPR

Bruna Pereira - bruna.pereira@novapr.com.br

Danielle Schiavo - danielle.schiavo@novapr.com.br

Roberta Paduan - roberta.paduan@novapr.com.br