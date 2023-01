Luciano Rodrigues Lojas Americanas

A internet não perdoa. Nem mesmo um desastre em uma das maiores varejistas do Brasil, como o ocorrido com a Lojas Americanas nesta quarta-feira (11), que anunciou ter descoberto "inconsistências contábeis" na ordem de R$ 20 bilhões.



O rombo fez o CEO da empresa, Sergio Rial, renunciar ao cargo que havia assumido em 2 de janeiro. Além de Rial, o diretor de relações com investidores da Americanas, André Covre, também se desligou da empresa.

Nas redes sociais, os internautas lembraram da Mesbla, uma das varejistas mais tradicionais do país, que teve falência decretada em 1999. Em 2022, reabriu como uma loja de e-commerce, nas mãos de outros donos.

A Americanas foi de Mesbla, que foi de Mappin, que foi de Sears



Se vc é novinho(a) não tem a menor ideia do q tô falando



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — 🚩Nice Psissico🚩 (@nicepsissico) January 12, 2023

Parece que a Americanas foi de Mesbla...



Só você que é um jovem idoso, entre 30 e 40 anos, entendeu as duas referências. https://t.co/wy8OQ2ExO6 — Thiago Cavalcanti (@esquerdonomista) January 11, 2023

Outros internautas ironizaram o fato de uma das maiores empresas do país não conseguir lidar com as próprias contas a ponto de "descobrir" um buraco desse tamanho.

Minhas contas às vezes ficam bagunçadas, mas a das Lojas Americanas, meu pai. 20 bilhões em dívidas? — Cris (@crisvector) January 12, 2023

E a Americanas hein? 20 bilhões bixo pic.twitter.com/okzckxRmck — Era Ana Paula agora é Natasha (@napaulaforabozo) January 12, 2023

Algumas das brincadeiras focaram no "coitado" do contador que descobriu o rombo.

O financeiro da Americanas descobrindo um rombo de 20 bilhões e decretando falência pic.twitter.com/CqdSr9sY0J — Victor Martin (@9ctor) January 12, 2023

imaginando aqui a cara do contador que tava lá fazendo os balanços da Americanas de boas como se fosse um dia normal e PÁ

um rombo de 20 BILHÕES pic.twitter.com/IjeJKfLlY2 — johnny (@heeey_johnny) January 11, 2023

Quem possui ações da companhia também não foi poupado:

Se ninguém vender Americanas amanhã, ninguém perde pic.twitter.com/uOULUBEaU9 — Valuation Freestyle (@valuationfstyle) January 12, 2023

Quando eu lembro que minha carteira tá lotada de AMER3 pic.twitter.com/gy2Y906Yac — Valuation Freestyle (@valuationfstyle) January 11, 2023

A empresa é uma das principais patrocinadoras do Big Brother Brasil, que estreia na Globo no próximo dia 16. Com isso, surgiram brincadeiras com especulações de "calote" no programa.

A coitada da Americanas q tá catando moedinha e colocou 105 milhões no BBB deve estar pedindo a Deus pra essa edição fazer sucesso https://t.co/4wBidH8Mno — eri johnson (@mateusalp) January 12, 2023

O Boninho vendo que a Americanas ta devendo 20 bilhões e patrocinando o BBB pic.twitter.com/CCnMZnw2zG — Vico (@sketchit_) January 12, 2023

Os mais esperançosos querem que a empresa anuncie promoções para cobrir o buraco nas contas.

A rede Lojas Americanas entrou em processo de falência //



Vai ter promoção de Fini por 1,00 real quando todas as lojas estiverem fechando pic.twitter.com/yEze6dogee — Wellington Oliveira (@well_author) January 11, 2023

Esperando ansioso a queima de estoque da americanas 10 kitkat por 5 reais pic.twitter.com/5x5phVo8wl — Prefeitura Municipal de Ratanabá🦄 (@CronMagnon) January 12, 2023