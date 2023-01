MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Haddad durante pronunciamento no CCBB Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve manter seu cronograma esperado para a semana e irá anunciar as medidas econômicas do governo esta semana. Nesta segunda-feira (9), o líder da pasta considerou adiar os anúncios após ataques contra os Três Poderes em Brasília.

O cronograma planejado para esta semana prevê o anúncio dos programas fiscais do governo até sexta-feira, dia 13.

A reunião de segunda-feira contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. A reunião sobre os eventos de domingo.

Durante a manhã desta terça-feira, Haddad contatou a equipe do Ministério da Fazenda para finalizar as medidas esperadas. O anúncio esperado são as revisões de contratos e um novo pacote tributário para aumentar a receita do governo. Para a aplicação das medidas, no entanto, Haddad deve entrar em acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB).

A única mudança para o anúncio de programas fiscais pelo governo foi o pronunciamento sobre o aumento do salário mínimo, esperado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta segunda.

O prédio do Ministério da Fazenda foi vandalizado na noite de domingo, na qual vândalos destruíram janelas e portas. A entrada do prédio foi interditada. O reajuste para R$ 1.320 foi promessa de campanha de Lula, porém a falta de orçamento para sua implementação pode atrasar o aumento.

O governo estuda o prejuízo ausado pelas invasões em Brasília. Um relatório preliminar da Câmara dos Deputados aponta mais de R$ 3 milhões para a reparação de danos causado pelos invasores apenas sobre itens que podem ser repostos.