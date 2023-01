Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Alckmin quer fortalecer acordos internacionais e atrair investimento externo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que o Brasil deverá focar no restabelecimento de tratos comerciais internacionais e aumentar as exportações nos próximos anos. O ministro da Indústria e Comércio vê na medida uma forma de restabelecer o desenvolvimento econômico do país.

Em reunião para a posse de Jorge Viana como presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Alckmin lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará viagens pela América Latina em busca de apoio comercial. Lula irá à Argentina no próximo dia 24 de janeiro e ao Uruguai no dia seguinte.

O ministro ressaltou os acordos comerciais entre Mercosul e União Europeia e afirmou estudar alternativas para fortalecer os laços. Geraldo Alckmin disse ainda que quer conquistar mais mercados e melhorar os investimentos do país para alavancar as micro e pequenas empresas.

As declarações de Alckmin não são diferentes da que ele fez durante sua posse no Ministério da Indústria e Comércio e segue uma linha já defendida por Lula. A intenção do governo, na teoria, é desenvolver a economia e estabilizar o poder dos micros e pequenos empresários.

Além da Argentina e Uruguai, Lula ainda planeja viagens para a América do Norte, Europa e Ásia neste primeiro semestre.

O petista recebeu o convite de Joe Biden para ir aos Estados Unidos no começo de fevereiro. Embora não esteja confirmada, a viagem está cotada para ser na segunda semana do mês.

Entre os dias 22 e 25 de abril, Lula irá para Portugal e vai se reunir com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe do Planalto vai participar da entrega do Prêmio Camões ao cantor brasileiro Chico Buarque.

Antes disso, Lula deverá ir à China para se reunir com Xi-Jinping. Os dois países tiveram laços estremecidos durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), principalmente em decorrências de acusações de aliados do governo contra o país asiático na pandemia de Covid-19.