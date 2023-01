Luciano Rodrigues Com a alta de hoje, o dólar interrompe uma sequência de dois pregões de quedas expressivas

O Ibovespa, índice que acompanha a bolsa de valores de São Paulo, a B3, abriu em queda nesta segunda-feira (9), após as invasões de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes , em Brasília.

Às 10h25, o indicador caiu 0,35%, a 108.584,08 pontos.

Na sexta-feira (6), o Ibovespa teve alta de 1,23%, chegando aos 108.964 pontos, acumulando queda de 0,70% na primeira semana do ano.

O dólar também sobe nesta segunda (9). Às 10h26, avançava 0,86% cotado a R$ 5,2659.

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (9) o relatório Focus, que mostra elevação na projeção de inflação para 2023 pela quarta vez seguida, desta vez de 5,31% para 5,36%.

Para 2022, a expectativa do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) manteve-se inalterada em 5,62%.

Para a taxa de câmbio ao fim de 2023, o mercado subiu a previsão de R$ 5,27 para R$ 5,28. Veja aqui outras projeções do relatório.

No Brasil, os investidores estão de olho a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e com seus governadores, além disso, na semana dados de inflação e atividade estarão no radar dos investidores. No exterior, os investidores ficarão a espera do CPI americano que sai essa semana e ao evento No BC sueco.

No cenário nacional, mesmo com um exterior positivos, os investidores não ficam otimistas as questões internas, principalmente pela questão dos ataques à democracia ocorrido ontem em Brasília. Essas ações antidemocráticas feitas por grupos radicais faz com que investidores ficam inseguros com o país. Então os investidores estarão atentos as consequências dessas manifestações e as novas ações a serem tomadas pelo atual governo com a reunião com a ministra Rosa Weber.

Com a abertura das fronteiras com a China gerou a uma reação positiva dos investidores, e com a última reunião do Fed com a divulgação de dados de emprego dos EUA, os investidores esperam um aumento moderado do juros no EUA. Além disso, as atenções do mercado estarão as falas do Fed. Na Europa as atenções dos investidores estão a reabertura das fronteiras com a China e a divulgação de dados na região.