MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lula quer união e colaboração com o Congresso para alavancar o país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) ser possível gerar empregos e fazer a economia do país crescer nos próximos quatro anos, e cobrou o compromisso de seus ministros para fortalecer o governo. A declaração foi dada em reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto.

Segundo Lula, é necessário ter responsabilidade fiscal, mas sem esquecer do social. Sobre a geração de emprego, o petista quer seguridade ao trabalhador e reajuste do salário mínimo com aumento real.

"É possível fazer a economia voltar a crescer com muita responsabilidade, com distribuição de riqueza e renda, e gerar emprego que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social", disse.

Lula ressaltou a necessidade de união e convergência entre os ministérios, principalmente os da área econômica. Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) se mostraram solícitos aos pedidos do petista.

Entretanto, o petista admitiu que algumas pastas, como Tebet e Haddad, tem divergências de opinião, as pregou a conciliação entre os pares para a reconstrução do país.

"Não somos governo de um pensamento ou filosofia única, somos um governo de pessoas diferentes, o que é importante é que a gente, pensando diferente, faça um esforço para a reconstrução desse país, pensemos igual e construir igual", ressaltou.

O chefe do Planalto ainda quer fortalecer o sistema cooperativo para o micro e pequeno empresário, mas sem prejudicar a previdência social dos trabalhadores.

"Que ele tenha garantia de previdência, garantia de registro, garantia de que, quando estiver impossibilitado de trabalhar, o Estado garanta a ele um mínimo de segurança, porque se não a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável, teremos um mundo de barbárie", disse Lula.