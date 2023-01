Reprodução Twitter Jair Bolsonaro (PL) ao lado de apoiador na Flórida

Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está na Flórida (EUA), mente sobre nunca ter rompido o teto de gastos e engana sobre programa de transferência de renda. (Veja o vídeo no final da matéria)

Ao defender sua gestão na economia, Bolsonaro diz que "triplicou o valor do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, com responsabilidade. Sem furar teto, sem nada".



O ex-presidente, no entanto, violou a regra fiscal em 4 ocasiões. Sendo elas:

R$ 46,1 bilhões em transferências para estados e municípios em setembro de 2019

R$ 44 bilhões da PEC emergencial em março de 2021

R$ 105,2 bilhões da PEC dos Precatório em dezembro de 2021

R$ 41,2 bilhões com a PEC Eleitoral em julho de 2022

As alterações, patrocinadas pelo Congresso Nacional, somam um impacto fiscal de R$ 236,5 bilhões em relação ao desenho original da regra, de acordo com a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão atrelado ao Senado Federal.

A fala de Bolsonaro é falsa já que seu ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu diversas vezes publicamente que o governo furou o teto de gastos. “Foi muito mal construído”, disse Guedes em evento promovido pela XP Investimentos em São Paulo.

Além disso, a declaração que o valor do programa de transferência de renda foi triplicado também é imprecisa. O Bolsa Família pagava R$ 89, mas tinha valores adicionais de acordo com a característica de cada família, fazendo com que o benefício alcançasse até R$ 320, próximo aos R$ 400 propostos pelo Auxílio Brasil, se descontada a parcela emergencial de R$ 200.

Apesar de ter "garantido" que o valor de R$ 600 seria mantido em 2023, o orçamento enviado por Bolsonaro ao Congresso para este ano limitava o benefício em R$ 405.

O ex-presidente está fora do Brasil desde o dia 30 de janeiro, e não passou a faixa presidencial para o sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja o vídeo