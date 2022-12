Divulgação/Instagram Carlos Lupi, presidente do PDT, e Ciro Gomes

O presidente do PDT, Carlos Lupi , deve ser o novo ministro da Previdência no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após apoiar Lula no segundo turno das eleições, a legenda que teve Ciro Gomes como candidato no primeiro turno cobrava do governo eleito um espaço na Esplanada dos Ministérios, e a tendência é que seja na Previdência.



Lupi e o PDT inicialmente esperavam um ministério mais chamativo, mas a ideia de assumir a Previdência deve ser aceita, e o partido entende que é uma boa forma de se mostrar e fortalecer para as próximas eleições municipais, de 2024.

O presidente do PDT deve se encontrar com Lula nesta semana para que o convite seja formalizado e respondido. Lupi já acenou positivamente, segundo a Folha de São Paulo .

Além do Ministério da Previdência , o PDT cobrou que a campanha de Lula, vencedora nas eleições de outubro, adotasse três propostas do plano de governo de Ciro Gomes , que terminou em quarto lugar no primeiro turno, com 3,04% dos votos, atrás de Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL) e Lula.

Lula já anunciou oficialmente 21 dos 37 novos ministros, e corre contra o tempo para fechar todos os nomes nesta semana, já que tomará posse no dia 1º, domingo. Confira os nomes já anunciados .