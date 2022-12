MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Empregos formais têm saldo positivo

O Brasil criou 135.495 postos de trabalho formais em novembro, de acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é o segundo menor do ano, atrás apenas de março (96.927 novos postos), e representa menos da metade do registrado em novembro do ano passado (313.321).



Neste ano, o Brasil registrou saldo de 2.466.377 empregos formais, decorrentes de 21.230.904 admissões e 18.764.527 desligamentos entre janeiro e novembro.

Atualmente, o estoque de trabalhadores com carteira assinada é de 43.144.732, número que é um recorde histórico, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado foi visto de forma positiva pela pasta.

"É somente com confiança que os investimentos são realizados, as empresas crescem e os empregos são gerados. A confiança tem sido significativa por parte dos empresários, haja vista a geração de empregos", afirmou, em coletiva de imprensa, o secretário-executivo do ministério, Lucio Capelletto.



Em novembro, houve saldo positivo de empregos em 22 dos 27 entes federados brasileiros. O estado que mais abriu postos de trabalho foi São Paulo (50.908), seguido de Rio de Janeiro (25.223) e Rio Grande do Sul (11.679).