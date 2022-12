MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Carteira de trabalho

O prazo para solicitação do saque de abono salarial PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) sobre o ano de 2020 acaba no dia 29 de dezembro.

Aqueles empregados pela iniciativa privada, vilculados ao PIS, o benefício pode ser consultado pela Caixa Econômica Federal. Já aqueles que trabalham para o serviço público ou misto, e possuem vínculo ao Pasep, o pagamento é efetuado pelo Banco do Brasil.

Como consultar o pagamento PIS/Pasep?

Para conferir o status do pagamento PIS/Pasep, basta acessar o aplicativo do FGTS, dispinível para sistemas Android e iOS . Aqueles que possuírem direito aos valores podem transferir o dinheiro para uma conta corrente dentro do próprio app.

Clientes da Caixa podem consultar o saldo pelo internet banking. O aplicativo do FGTS também cobre a solicitação virtual do saque do fundo. O pedido pode ser para qualquer insituição financeira, sem taxas e será depositado em até 5 dias úteis.

Saques até R$ 3 mil podem ser realizados em qualquer agência da Caixa, Caixa Aqui ou Lotéricas pelo país. Para o procedimento, o trabalhador deve levar seu Cartão Cidadão e um documento original de identificação. Saques maiores que o valor indicado devem ser realizados nas agências com documentos originais do processo.

No caso de herdeiros do benefício, é necessário ir até uma agência e solicitar o processo. Para garantir o valor, é necessário trazer documentos como certidão de óbito e declaração de dependente habilitado à pensão por morte emitido pelo INSS; certidão de óbito e a certidão ou declaração de dependente habilitado à pensão por morte e Alvará judicial designando os beneficiários ao saque.

Para tirar dúvidas, o trabalhador pode ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.

