Reprodução Alimentos e transportes impulsionaram a inflação mês de dezembro, segundo IBGE

O Índice de Preços ao Consumidor (IPCA-15), que mede a prévia da inflação, fechou o ano a 5,9%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice registrado é quase metade do apurado no ano passado, quando fechou em 10,4%.

A prévia inflacionária ainda está pouco acima do que espera do Banco Central. No último Boletim Focus, o BC previu inflação em 5,76% em 2022.

Se confirmar a projeção, especialistas acreditam que os juros devem se manter altos até a metade do ano. A Selic está em 13,75% atualmente.

Em dezembro, o indicador avançou 0,52%. Dos nove grupos pesquisados, sete apresentaram alta inflacionária em dezembro. O destaque ficou para o setor de transportes, com alta de 0,85%.

Entre os itens que mais subiram estão os combustíveis, que registrou crescimento de 1,79%, e as passagens aéreas, que subiram 0,47%.

Já o setor de alimentação subiu 0,69% e colaborou para pressionar a inflação do mês.

O IBGE já prepara os dados para apresentar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que medirá a inflação oficial do país deste ano. Os dados devem ser divulgados no fim de janeiro.