Reprodução: iG Minas Gerais Luiz Marinho, escolhido por Lula para o Ministério do Trabalho

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP) como minitro do Trabalho para o próximo governo, a partir de 1º de janeiro.

Ex-líder sindical, Marinho é um nome de confiança do presidente eleito, e deve tratar sobre a reforma trabalhista para o próximo ano.

Marinho liderou o Ministério do Trabalho e da Previdência Social entre 2005 e 2008. O deputado eleito também foi prefeito de São Bernardo do Campo, onde Lula montou sua carreira política. O deputado eleito também já se candidatou para o governo do Estado de São Paulo, em 2018.

O escolhido para a pasta coordenou a campanha de Fernando Haddad para o governo de São Paulo.

Os nomes para o ministério da Previdência Social ainda não foram anunciados. Segundo a campanha de Lula, a pasta será separada do atual Ministério do Trabalho.

Até agora, foram anunciados seis ministros para o próximo governo: Fernando Haddad, para a Fazenda; Rui Costa, para a Casa Civil; Flávio Dino, para Justiça e Segurança Pública; Margareth Menezes, para Cultura; José Múcio Monteiro, para Defesa e Mauro Viera, para Relações Exteriores.

