Fabiano Rocha/Agência O Globo TRF2 prorroga por três meses o prazo de atualização de dados do CadÚnico

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) prorrogou nesta terça-feira (6) para três meses o prazo para a atualização de informações do Cadastro Único (CadÚnico). A desembargadora federal Leticia Mello atendeu ao pedido da Defensoria Pública da União (DPU) e deferiu liminar que amplia o período estipulado pelo Governo Federal para o pagamento de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil . O prazo, inicialmente, havia terminado no dia 11 de novembro.

Na decisão, o TRF2 ainda determinou que a União não cancele os benefícios assistenciais das pessoas que não tiveram os dados revisados. A medida da Justiça beneficia milhares de famílias que não conseguiram regularizar a situação a tempo. A falta de atualização dos dados cadastrais pode levar à suspensão do benefício e até mesmo ao seu cancelamento a partir de julho de 2023.

O processo é realizado a cada dois anos, mas os beneficiários precisam registrar qualquer alteração na composição familiar ou na situação econômica da família. Devido à pandemia de covid-19, os dados no sistema do governo federal ficaram defasados.

Com a extensão do prazo, as famílias podem checar o status cadastral pelo aplicativo ou pelo site do CadÚnico. Por conta da dificuldade de pessoas de baixa renda sem acesso à internet ou para realizar operações online, longas filas se formaram por todo o país em outubro, na corrida para atualizar o cadastro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).