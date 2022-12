Divulgação / Binomo Plataforma de investimentos Binomo promove torneio World Trading Cup - De volta no tempo entre traders





Ganhar uma BMW série 3 avaliada no valor de U$70 mil (cerca de R$364 mil) e outros U$300 mil em prêmios, esses são os objetivos dos milhares de traders participantes do “ World Trading Cup: De volta no tempo ”. A competição, realizada pela plataforma de investimentos Binomo, começou nessa segunda-feira (5) e segue até o final do mês de Dezembro.

Com participantes de todo o mundo, o campeonato ocorre em formato de gamificação, em que os traders receberão pontos - chamados de Bions - conforme as condições estipuladas em cada rodada. Ao final, vencerá aquele que tiver mais Bions.

E não é preciso estar associado a Binomo para participar da disputa, já que além dos traders registrados na plataforma, outros usuários também poderão fazer um depósito mínimo para entrar na competição. Com a ação deste fim de ano, a Binomo reafirma seu compromisso de inspirar emoções e promover o espírito competitivo entre investidores.

Dois desafios simultâneos

Tornando o campeonato ainda mais atraente, duas competições foram pensadas para serem realizadas ao mesmo tempo, mas com prêmios específicos. São elas: "Desafio 50 daily" e "Aventura de Sprints". Os traders participantes da WTC podem optar por participar apenas de uma modalidade ou de ambas - aumentando as possibilidades de sucesso.

Para o “Desafio 50 Daily”, quanto mais negociações forem feitas, melhores serão os resultados. Os Bions desta competição são contabilizados para as primeiras 50 negociações realizadas a cada dia - sendo que todas renderão 1 Bion e, no caso das bem-sucedidas, o dobro. No dia 24 de Dezembro, os três melhores traders devem dividir o prêmio total de U$2.300. Já os 100 traders com o maior número de Bions vão se classificar para o Final Daily - realizado entre 26 e 30 de dezembro - e vão competir por U$10 mil.

Já nas “Aventuras de Sprints” são três Sprints com duração de uma semana cada. A primeira rodada vai de 5 e 10 de dezembro; a segunda, de 12 a 17; e a terceira de 19 a 24 deste mês. Cada participante precisa se inscrever separadamente para cada Sprint.

Nessa segunda modalidade, o número de negociações será ilimitado e os Bions serão contabilizados um a um. As negociações em reais serão automaticamente convertidas para dólar. Os vencedores serão os traders com mais Bions. Vale ressaltar que os usuários VIPs da Binomo terão suas próprias aventuras de Sprints, com prêmios duas vezes maiores.

Os 20 vencedores de cada Sprint vão avançar automaticamente para o Sprint Final, também realizado entre 26 e 30 de dezembro, onde terão a oportunidade de faturar o grande prêmio, um BMW Série 3 - ou o seu valor em dólar. Além do prêmio principal, os 20 vencedores de cada Sprint poderão competir pelo prêmio adicional de U$15 mil.

A Binomo

Membro da categoria A da Comissão Financeira e com aplicativos móveis em todos os mercados de aplicativos populares, a Binomo opera em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos a operar no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma, com mais de 300 eventos realizados anualmente.