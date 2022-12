shutterstock Leilão da Caixa pode ser financiado pelo FGTS

No próximo dia 5 de dezembro, a partir das 10h, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Kronberg Leilões, fará mais um leilão online com 201 imóveis em diversos estados brasileiros. No pregão haverá apartamentos, casas, terrenos e estabelecimentos comerciais com descontos.

O leilão será transmitido ao vivo no site do evento. Segundo o edital, alguns dos imóveis estarão disponíveis apenas para a compra por pagamento à vista.

Os lances iniciais já poder ser realizados pelo site da Kronberg Leilões .

Confira a lista dos estados participantes do pregão:

Amazonas (1);

Macapá (1);

Bahia (6);

Ceará (1);

Distrito Federal (6);

Espírito Santo (1);

Goiás (22);

Minas Gerais (19);

Mato Grosso do Sul (2);

Mato Grosso (1);

Pará (4);

Pernambuco (9);

Paraná (15);

Rio de Janeiro (30);

Rio Grande do Norte (13);

Rio Grande do Sul (18);

Santa Catarina (6);

São Paulo (44)

O resultado do leilão será divulgado até o dia 12 de dezembro pela Caixa. Para participar, os interessados como pessoa física devem ter mais de 18 anos, ou terem sido emancipados aos 16. Para pessoas jurídicas, deve-se conferir a situação da empresa para a compra do imóvel.

De acordo com Helcio Kronberg, leiloeiro oficial da Kronberg Leilões, é uma excelente oportunidade para comprar imóveis com bons descontos e facilidades.

"Os imóveis podem ser adquiridos à vista e boa parte deles podem ser financiados ou utilizando o FGTS. Vale a pena arrematar os imóveis de leilões da Caixa Econômica, pois normalmente são contratos antigos e esse valor serviu a época da contratação do fiduciante para a contratação, e por isso está defasado em relação ao real valor de mercado", explica.

Para conferir mais regras sobre o leilão, basta acessar o edital do pregão . O lance ganhador terá todos os documentos necessários para a compra final dos imóveis.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG