Motoristas de carga autônomos têm até esta segunda-feira (28) para enviar a autodeclaração ao governo para requerer o auxílio de R$ 1.000. A sexta e última parcela do benefício será paga no próximo dia 10 de dezembro.

Em caso de dúvidas no momento do preenchimento da declaração, o caminhoneiro pode ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. Já quanto a dúvidas sobre o depósito das parcelas, o trabalhador deve ligar para o telefone 111, do Atendimento Caixa ao Cidadão.

Esta é a última parcela do "pacote eleitoral" aprovado pelo Congresso Nacional no dia 14 de julho, que também promoveu o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, além de R$ 1.000 para taxistas.

Calendário do Benefício para Caminhoneiros

1ª e 2ª // 22 de julho // 9 de agosto

1ª e 2ª*// 15 a 29 de agosto// 6 de setembro

1ª e 2ª*// 29 de agosto a 12 de setembro //24 de setembro

3ª// 12 de setembro// 24 de setembro

4ª/ 7 de outubro// 18 de outubro

5ª/ 7 de novembro// 19 de novembro

6ª// 28 de novembro //10 de dezembro

O chamado Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro) foi criado para amenizar o impacto do aumento dos combustíveis.

Mesmo que sem operações registradas no ano, os caminhoneiros ativos no RNTR-C devem realizar no Portal Emprega Brasil ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital a Autodeclaração do Termo de Registro do TAC, caso queiram receber o benefício.

Os profissionais ainda deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos. Vale destacar que será pago apenas um benefício por motorista, independentemente da quantidade de veículos que ele tiver.