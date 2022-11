Fernando Frazão/Agência Brasil Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), discursou nesta sexta-feira (25) em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Durante sua fala, o principal cotado para o ministério da Fazenda afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve priorizar a reforma tributária já para o próximo ano.

"Me parece que o presidente Lula vai dar uma prioridade, no ano que vem, à aprovação desta primeira etapa da reforma tributária", afirmou. Segundo ele, o presidente eleito deve encaminhar uma proposta para a reformulação de impostos sobre renda.

"A determinação clara do presidente Lula é que nós possamos dar, logo no início do próximo governo, uma prioridade total à reforma tributária", afirmou durante seu discursos à empresários.

"O presidente tentou, ao longo dos oito anos, inclusive com o apoio de todos os governadores [..]. Encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para que promovêssemos a reforma tributária", continuou.

A pauta sobre a reforma tributária está sendo discutida pela equipe de transição. Hoje,responsável pela política dentro da equipe de transição e principal cotado para o ministério do Planejamento, Persio Arida , lidera a pauta entre o grupo.

Haddad também citou em seu discurso o desempenho econômico nos últimos anos. Segundo ele, "não é possível continuar crescendo 0,5% ao ano. Estou bastante otimista com as oportunidades que estão diante dos nossos olhos".

Para solucionar o lento crescimento econômico brasileiro, o ex-prefeito cita a mudança das políticas tributárias e a volta do Brasil ao comércio global.

O ex-ministro da educação também cita o mercado extrangeiro durante sua fala. Segundo ele, o perfil de de negociações durante os governos Lula vai ser essencial para a agenda comercial brasileira dos próximos anos.

"Está se abrindo um conjunto de oportunidades importantes. Lula é muito respeitado no exterior, acordos que estão na gaveta, sairão dela se soubermos aproveitar essa janela", concluiu.

