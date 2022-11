FOTO ILUSTRATIVA Concurso do INSS: entenda as regras para a prova neste domingo (27)

O concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realiza a etapa da prova neste domingo (27) às 14h, segundo horário de Brasília. São mil vagas para técnicos, além de 2.373 oportunidades para reservas pelo país.

Nesta edição do concurso, foram 1.023.494 inscritos. As vagas são distribuídas em 97 cidades diferentes por todos os estados do Brasil.

As inscrições para o concurso foram abertas em setembro deste ano, e começam com vagas para formados do ensino médio.

O salário dos contratados pode chegar até R$ 5.905,79, e incluem benefícios como auxílio-alimentação.

Confira as regras para a prova neste fim de semana:

Para conferir seu local de prova, basta acessar o site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e de Promoção de Eventos). Lá, o candidato deve informar seu CPF e, logo, deve ser informado sobre onde acontecerá o exame.

A avaliação se inicia às 14h, e os candidatos poderão sair da sala uma hora depois do início, ou seja, às 15h. Para levar o caderno de prova, o concursante deve esperar até as 17h45. Os participantes que saírem da sala não poderão retornar à sala.

A instituição responsável pelo concurso recomenda aos participantes que cheguem uma hora antes do horário de início das provas.

A prova tem duração de três horas e meia. Os candidatos devem trazer documento de identidade original com foto, caneta de tinta preta com tubo transparente e o comprovante de inscrição .

Não é permitido levar objetos eletrônicos como celulares, celulares eletrônicos, fones de ouvido ou qualquer outro aparelho tecnológico. Alimentos que não forem embalados em plástico transparente também não serão permitidos.

Entre as questões do concurso, o candidato irá encontrar perguntas sobre língua portuguesa, ética no serviço público, noções de direito constitucional e administrativo, informática e raciocínio lógico-matemático.

O gabarito da prova deve ser divulgado às 19h do dia 29 de novembr o, no site do Cebraspe.

A última etapa do concurso ainda não possui data definida, porém as atividades já estão planejadas. Serão realizados processos de atividades presenciais, consideradas como curso de caráter eliminatório e classificatório, nas sedes do INSS. No total, serão até 180 horas de atividades para os participantes.

Divisão de vagas por Estado:

Todos os Estados da federação, junto ao Distrito Federal, possuem oportunidades no concurso. Confira a lita, em ordem alfabética, como serão distribuídas as vagas pelo Brasil.