Reprodução/TripAdvisor Presicce, município italiano paga R$ 160 mil reais para novos moradores

Com baixo índice de natalidade e muitas famílias deixando a ilha, a cidade de Presicce, no sul da Itália está disponibilizando 30 mil euros, ou aproximadamente R$ 116 mil reais, para pessoas que comprarem residências na região.

Conhecida como "cidade do ouro verde", a prefeitura classificou os imóveis disponíveis para o programa, que devem estar abandonados e construídos antes de 1991. O financiamento deve ter prazo de dois anos.

Presicce possui cerca de 9 mil habitantes e, com o novo projeto, pretende combater a queda na população local. Outras cidades italianas como Sardenha, e a vila de Stefano di Sessanio já utilizam programas de habitação similares. O valor deve ser utilizado para a compra da casa.

O projeto já está em fase de finalização, e deve tomar forma nas próximas duas semanas. Para conferir maiores detalhes, basta entrar no site da prefeitura de Presicce .

"Há muitos lares vazios no centro histórico, são imóveis construídos antes de 1991 e gostaríamos de vê-los 'vivos' novamente, com novos moradores. É uma pena testemunhar distritos antigos, com maravilhosa arquitetura e fartos em história estejam se esvaziando", disse o conselheiro local Alfredo Palesee ao jornal Daily Mail.

A cidade conta com jardins e terras agrícolas, além de olivais tradicionais da região. O local também é conhecido por ser uma zona de turismo, e durante o período renacentista, a região era conhecida por sua produção de vinhos finos, queijos e criação de gado.

As casas na região podem custar a partir de € 500 por metro quadrado. Ou seja, com 25 mil euros já é possível adquirir uma residência de cinquenta metros quadrados na região. Todos os recursos utilizados para o programa partem de uma fusão de esforços do município com a cidade vizinha, Acquarica.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG