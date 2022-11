Divulgação Instituto Êxito firma parceria com cidade paraibana

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Prefeitura Municipal de Pirpirituba, na Paraíba, firmaram convênio para estimular e promover a educação empreendedora nos jovens da cidade. Agora, cerca de 250 alunos terão acesso a mil conteúdos gratuitos sobre o tema na plataforma online do instituto.



Dentre os materiais, estão cursos, palestras, mentorias e vídeos inspiracionais que abordam os temas como empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios e comércio.

"A parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Pirpirituba proporcionará um leque de oportunidades aos jovens da cidade. Estamos muito felizes de fazer parte desse acordo e poder contribuir para o desenvolvimento humano e profissional", afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. "Vamos promover a transformação de vidas, e principalmente, auxiliar àqueles que estão em busca de oportunidades de aperfeiçoamento profissional e, com a educação empreendedora, iremos investir no futuro mais próspero", completa.

Já o vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Claudio Castro, ressalta a importância da parceria não só para o crescimento da cidade, mas para o país. "Sabemos que o Brasil, hoje, passa por um processo grande de crescimento, e a falta de profissionais qualificados termina impactando que o nosso país cresça ainda mais", afirma Castro. "Tenho certeza absoluta de que através deste convênio nós vamos projetar a população de Pirpirituba para um maior crescimento de renda e para que todos os moradores do município possam ser vistos pelo Brasil, e não somente pela cidade", finaliza.

Para o Secretário de Educação, Francisco Elianilton, a parceria chega num ótimo momento. "Promover educação com qualidade para os nossos jovens é transformador, estabelecer a integração com o mundo virtual e levar para o profissional, capacitando e qualificando para o mercado de trabalho", ressalta. "Esta parceria trará um novo campo de visão e uma nova forma de enxergar e se conectar ao mundo já que a plataforma disponibiliza conteúdos de qualidade desenvolvidos por profissionais qualificados, tudo isso sem ter que esses jovens se desloquem para outras cidades, podendo ser acessado de qualquer lugar através da internet", finaliza.

A partir do Termo de Convenio e Cooperação Educacional, cerca de mil conteúdos gratuitos da plataforma virtual estarão disponíveis aos beneficiários. Basta acessar o site da Instituição , realizar o cadastro e, a partir daí, navegar em todo o conteúdo disponível.

Os usuários também terão acesso às mentorias online, realizadas pelo aplicativo Toolzz Mentor, por grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto, como: José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional; Guilherme Benchimol, fundador da IP Inc.; Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom; João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; João Kepler, fundador e presidente do Fundo de Investimentos Bossa Nova; Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.



Constituído como uma instituição sem fins lucrativos, o Instituto Êxito de Empreendedorismo já conta com mais de 900 associados com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas.