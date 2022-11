Lorena Amaro 64% das empresas transmitirão jogos da Copa do Mundo no escritório

Depois de quatro anos, a Copa do Mundo está de volta e com a aproximação dos jogos é possível perceber movimentações nas ruas e também nas empresas. A paixão que move os brasileiros impacta diretamente a rotina na vida pessoal e também no trabalho. De acordo com a pesquisa realizada pela Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, 64% das companhias transmitirão os jogos no escritório.

A pesquisa contou com a participação de empresas de todo o país. Grande parte dos respondentes já encontra-se de volta ao escritório e por isso o método escolhido por 29% será a liberação uma hora antes do início da partida.

Para as corporações que estão optando pela transmissão no escritório, apesar da presença de telões, as empresas afirmam que o atendimento ao cliente não irá parar: 47% dos respondentes manterão 100% dos serviços ao consumidor durante as partidas.



Entre as iniciativas focadas na Copa do Mundo, o tradicional bolão está entre os mais populares. Depois da transmissão dos jogos, a brincadeira aparece como segunda mais frequente, presente em 22% das empresas que realizarão ações sobre o Mundial junto aos colaboradores.