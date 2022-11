Lorena Amaro UE apresenta hoje texto sobre teto de preços para gás

A Comissão Europeia apresentará nesta terça-feira (22) o texto sobre a implementação do teto de preços para o gás natural, informam fontes do bloco à ANSA.

O rascunho do documento, ao qual a ANSA teve acesso, diz que a ativação do mecanismo será feita "em última instância" e somente perante valores "extraordinariamente elevados". A ideia é que a medida fique em vigor por um ano a partir de 1º de janeiro de 2023.

No entanto, ainda há diversos pontos de negociação, como qual seria a margem máxima do teto e qual seria o período utilizado para a comparação de que está sendo exercido um preço "extraordinário" para o combustível fóssil negociado na bolsa holandesa por meio do Title Transfer Facility (TTF).

Desde março deste ano, a UE vem tentando implementar o teto de preços por conta da guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia.

Porém, muitos Estados-membros se opuseram à medida na época.

Mas, com o andamento do conflito e as ações políticas de Moscou no fornecimento do gás à Europa - como no corte das entregas ou na redução do ritmo de envio -, o projeto foi ganhando aliados de peso - mas ainda enfrenta a resistência de vários países.

Em outubro, o Conselho Europeu conseguiu fechar um acordo sobre um pacote de medidas para lidar com a crise energética e deu um "mandato" para a Comissão elaborar um texto final sobre o assunto, cobrando "medidas urgentes" para lidar com o tema.