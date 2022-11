FreePik Brasil tem 68,4 milhões de inadimplentes, número recorde

O Brasil registrou um novo recorde seguido de inadimplência em setembro. Segundo a Serasa Experian , 68.388.049 estavam inadimplentes em setembro, nono mês de alta consecutivo.

Em relação a agosto, mês anterior, 420 mil pessoas a mais ficaram inadimplentes no País. A dívida média por pessoa é de R$ 4.324,42, e o valor total devido atinge R$ 295.738.608.945,33.

Bancos e cartões (29,45%), utilities (21,86%) e varejo (12,38%) são os setores que mais aparecem entre as instituições com dívidas a receber.

Os dados fazem parte da pesquisa Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, divulgada pela Serasa nesta quinta-feira (17). O desemprego é citado como principal responsável pelas dívidas, sendo citado por 29%.

Feirão Serasa Limpa Nome

Até o dia 5 de dezembro, é possível renegociar suas dívidas com até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome, disponível tanto online quanto presencialmente, em mais de 11 mil agências dos Correios.

Online, o atendimento é gratuito, enquanto nos Correios deve ser paga uma taxa de R$ 3,60 para ser atendido. É possível pagar via Pix e ter a baixa da negativação, limpando seu nome, em até 24 horas.

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App: Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800-591-1222.

