Divulgação Feira B2B mais importante do mercado de moda e decoração infantil começa nesta quinta

A mais importante feira B2B do mercado de moda e decoração infantil atua de forma incisiva para contribuir com o desenvolvimento e crescimento sustentável desse segmento. São 100 empresas expondo os lançamentos das suas marcas nos corredores padronizados e setorizados.

O evento recebe 2000 lojistas de todo país, e sua versão online simultânea acontece para que os visitantes que não puderam se deslocar acessem as coleções e lançamentos, bem como os desfiles e palestras realizados, além de realizar compras da pronta entrega, recurso muito importante nesse momento.

“Assumimos , definitivamente, o desafio de ser o elo de ligação entre a indústria e o varejo, realizando a feira e levando informações estratégicas que promovam a produtividade e a sintonia entre ambos” declara o diretor da feira, Frederico De Cunto e finaliza: “organizar a feira é a parte mais fácil do processo. Nossa missão é atuar firmemente na evolução da cadeia produtiva, gerando negócios a custos baixos para

os expositores e criando facilidades para os lojistas”.

A estrutura da feira permite aos lojistas conhecerem marcas de grande

representatividade dos segmentos de decoração, enxoval, moda materna, baby, kids e teen, calçados, acessórios, puericultura leve e pesada, beachwear e underwear, realizando bons negócios tanto para quem vende quanto para quem compra.

Promover negócios para as duas pontas do mercado, a feira atua de forma objetiva para fortalecer o setor, promovendo palestras com especialistas que oferecem conteúdo valioso para que os lojistas, além de suas compras, possam levar ferramentas e conhecimento para potencializar seus negócios.

A Grandeza do mercado de moda e decoração infantil

Esse mercado segue crescendo 6% ao ano, mesmo em momentos de crise e retração do mercado de moda, segundo informações da Abit. Dados do IEMI apontam para o consumo interno de 1,3 bilhões de peças de moda infantil em 2020, principalmente pela classe média (B2/C1).

Em 2021 foram registrados 2.643 milhões de bebês, o que gera a alta demanda de roupas (um bebe cresce, em média, 25 cm ao no primeiro ano de vida), além de brinquedos e outros acessórios.

É certo que as compras, de maneira geral, envolvem fatores emocionais, mas no caso do mercado infantil, questões como afeto, cuidado e proteção tornam ainda maior essa disposição para o consumo. Prova disso é um estudo do SPC que aponta que

47% dos entrevistados afirmaram não ter regras para presentear quando o assunto é compra afetiva.

A moda e os pequenos

A geração Alpha (termo que define as crianças nascidas a partir de 2010), juntamente com a Z, já está ditando as regras no consumo online. De acordo com a NRF, até 2023 essas duas gerações representarão 50% da população mundial.

Os ‘Alphas’ são hiperconectados e acostumados com as telinhas e utilizam a internet como fonte de informação e entretenimento. E quando o assunto é moda, eles são democráticos – estilosos e abertos às peças adaptáveis a qualquer gênero. Vale preservar a liberdade de usar o que quiser, quando e na cor que quiser.

As roupas precisam ter pegadas descontraída, do street style ao retrô, sobreposições maximizadas e acessórios emprestados de outras décadas são os itens que compõe o estilo dessa geração.

Palestras – Conhecimento e Networking

A feira também é momento de aprender e compartilhar experiências com um time de

especialistas que nos inspira.

**Dia 17 – quinta às 17h – “O segmento infantil e suas particularidades” com Tati

Ganme @petitlabo1

**Dia 17 – quinta as 18h – “Como nunca mais precisar fazer liquidação e colocar mais

dinheiro no bolso” com Max Daguano @maxdaguano

**Dia 18 - sexta às 17h – “A importância de comprar corretamenteendências e o mito

da exclusividade de praça” com Xavier Neto @xaviernetooficial

**Dia 18 – sexta às 18h – “A importância do comportamento na moda infantil para o

Inverno 23” com Kátia Duarte @blog_poppop

Max Fashion Day

Organizado pelo Grupo YBrasil, o tradicional Max Fashion Day, volta a ser presencial após período pandêmico. Os desfiles, divididos entre os dias 17 e 18 de novembro, acontecerão sempre às 11h e às 15h, com as novas coleções outono/inverno 23 das marcas: Bertha e Jerome, Prole Ecobaby, Conforteca, Ponky Kids, Lumilu, Amoreco, Kidstar, Luluin, Lele Petit, Lá magie kids, MYBK, Taioca, Bugbee, Speedo, Cheeky, Children, Petit Pelicano, Kadikê, Lepeka, Janete Pinheiro,

Ópera Kids, Bicho Brasil, Luna, Mini tips, Souris, Rainbow for kids, Banana Danger e Poah Noah.

Os desfiles presenciais também poderão ser assistidos pelo canal do Youtube da feira.

Grupo YBrasil

Além de toda estrutura do desfile, o Grupo YBrasil também terá um stand que apresentará aos lojistas todos os serviços realizados pela companhia, como: foto em still, editoriais de moda e campanhas publicitárias.

Pronta Entrega - Bons Negócios a toque de caixa

Promover uma pronta entrega foi um recurso que aconteceu de forma estratégica por conta do gargalo produtivo que se criou na pandemia, além das consequências da guerra na Europa e câmbio supervalorizado do dólar.

Os estoques de coleções anteriores se tornaram uma excelente saída para abastecer as prateleiras do varejo que precisa atender a necessidade de consumo do público.

Nesta edição, boa parte dos expositores apresentam produtos à pronta entrega e seus estandes estarão devidamente sinalizados, criando excelentes oportunidades para os lojistas que precisam reabastecer suas vitrines a toque de caixa – possibilidade que se estende aos lojistas que participarão pela internet.

Desta forma todos ganham: o fabricante, o lojista e o consumidor final.

Comodidades para Lojistas

Traslados

** Ida dos hotéis para a Feira (17, 18 e 19) -- 8h, 9h, 10h e 11h

** Volta da Feira para os hotéis (17 e 18) -- 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30

dia 19 -- 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30

** Circular Metrô Barra Funda (17, 18 e 19)

Ida das 7h30 às 12h30 (pausa) 14h as 19h30 | Volta das 8h às 12h (pausa) e 14h as 21h

Hotéis Parceiros

Ibis Style Barra Funda - https://all.accor.com/hotel/8990/index.pt-br.shtml

Hotel Panamby São Paulo - https://hotelpanambysaopaulo.com.br/

Credenciamento para a Imprensa

https://www.grupoopera.com.br/visitante/documento/?next=%2Fvisitante%2F

Feira Ópera Online

Feira Virtual simultânea será transmitida no canal do Youtube:

https://www.youtube.com/c/FeiraOperaModaInfantil

Serviço

36ª. Feira Ópera – Lançamentos Outono-Inverno 23 e Pronta Entrega Verão

23 **Somente para lojistas**

Moda e Decoração Baby, Kids & Teen

www.grupoopera.com.br | @feiraopera

Dias 17, 18 e 19 novembro 22

Quinta e sexta das 9h às 19h | Sábado das 9h às 17h.

Centro de Eventos PRO MAGNO - Av. Professora Ida Kolb, 513 - São Paulo SP