Divulgação 09.03.2022 Conferência Código Secreto da Riqueza recebe Janguiê Diniz em Petrolina

Na próxima quarta-feira (16), a cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebe a Conferência Código Secreto da Riqueza. O evento, voltado para pequenos e médios empresários da região, contará com palestras do empreendedor e fundador do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, e do professor Arnaldo César. A conferência será gratuita e realizada no espaço de eventos Zé Matuto, em Petrolina, a partir das 18h; as inscrições já estão abertas.

O estímulo ao empreendedorismo na região do Vale do São Francisco é o principal mote para realização da Conferência Código Secreto da Riqueza. “Nós queremos incentivar os pequenos e médios empresários da região para que eles possam prosperar ainda mais em seus negócios, e também abrir a mente, tendo como exemplo o Janguiê Diniz, que foi engraxate, vendedor de picolé, e chegou à lista da Forbes. Vamos mostrar que é possível chegar lá, sobretudo pelo exemplo”, explica Arnaldo César, organizador do evento.

A conferência leva o nome do livro homônimo escrito por Janguiê Diniz, em que ele trata das 12 chaves que utilizou ao longo de sua vida para vencer as adversidades e construir riqueza, sucesso e prosperidade. “Muita gente acha que é impossível transformar a vida, ou que isso só ocorre com quem tem ‘sorte’. Eu, ao contrário, defendo que o sucesso e a riqueza vêm para quem os escolhe e trabalha arduamente por eles. E é isso que eu vou apresentar na Conferência Código Secreto da Riqueza. Se eu, que nasci em uma família pobre no interior da Paraíba, com pais analfabetos, consegui construir tanta coisa, todo mundo também pode”, pontua Janguiê.

O Código Secreto da Riqueza, método desenvolvido por Janguiê Diniz a partir de suas vivências como empreendedor, traz um “passo a passo” para quem quer se desenvolver pessoal, profissional e empresarialmente. “Eu digo sempre que, conhecendo, estudando e aplicando as 12 chaves, é possível transformar a sua vida e os seus negócios. Muitas pessoas têm sido impactadas com esse método e estão provando que funciona. Agora, vou apresentar aos empresários do Vale do São Francisco para que eles também possam buscar a transformação que desejam”, finaliza.

As inscrições para a Conferência Código Secreto da Riqueza podem ser feitas presencialmente no curso Top de Linha em Petrolina ou Juazeiro, na UNINASSAU Petrolina, ou pelo endereço eletrônico https://bit.ly/codigo-secreto-02 . O cadastro é gratuito, mas requer a doação de 2kg de alimento não perecível.

Serviço

Conferência Código Secreto da Riqueza, com JanguiêDiniz e Arnaldo César

Data: 16 de novembro, às 18h

Local: Zé Matuto (BR-428, Padre Cícero, Petrolina)

Inscrições gratuitas: curso Top de Linha em Petrolina ou Juazeiro; UNINASSAU Petrolina; ou pelo https://bit.ly/codigo-secreto-02 , mediante doação de 2kg de alimento não perecível.