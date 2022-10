Reprodução/Twitter Entenda o funcionamento dos bancos neste feriado

O Dia do Servidor Público é comemorado no dia 28 de outubro. Pela falta de unânimidade sobre o feriado, muitas pessoas ainda tem dúvidas o funcionamento de bancos e lotéricas durante o feriado

A data não é considerada feriado nacional. Portanto, Estados e municípios geralmente consideram a data como ponto facultativo para os funcionários. Contudo, por conta das eleições de segundo turno no domingo (30), diversos governadores e prefeitos preferiram adiar a folga para outras datas.

Segundo o calendário de feriados bancários da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Dia do Servidor Público não consta como dia de folga para seus funcionários. Portanto, os bancos brasileiros devem abrir nesta sexta-feira.

O feriado foi criado em 1939, e tem como função homenagear os profissionais que atuam em todos os setores do Poder Público.

O Dia de Finados (2), porém, é considerado feriado nacional. Portanto, a data não será considerada dia útil para operações nos bancos brasileiros. Para realizar qualquer consultas ou saques, é melhor adiar ou adiantar as visitas as lotéricas ou instuições financeiras.



Confira tabela das datas do Dia dos Servidores Públicos pelo Brasil

AC; DF; RR; SC; SE; SP e TO



Data mantida: 28/10

MS

Antecipado: 10/10

PI

Antecipado: 20/10

AL e CE



Antecipado: 24/10

AM; ES; GO



Antecipado: 25/10

MA e MG

Adiado: 31/10

RO e PB

Adiado: 3/11

BA



Adiado: 11/11

ES; MT; PA; PE; RJ; RN e RS



Adiado: 14/11

PR



Adiado: Sem data definida

AP