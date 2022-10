Divulgação Planos da Plamed tiveram a venda suspensa pela ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu a venda de planos e produtos da Plano de Assistência Médica Ltda (Plamed), com sede em Aracaju (SE). De acordo com o órgão regulatório, foram constatadas "anormalidades econômico-financeiras e administrativas graves que colocam em risco à continuidade do atendimento à saúde".

A determinação, assinada pelo diretor-presidente Paulo Roberto Rebello Filho, afirma que a suspensão entrou em vigor imediatamente.



A Plamed seria comprada recentemente pela operadora Hapvida, mas a empresa desistiu do negócio. O recuo se deu com base em um despacho do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O negócio, anunciado inicialmente em 2019, era no valor de R$ 57,5 milhões, mas, no final do ano passado, foi barrado pelo Tribunal do Cade. Segundo o órgão, a aprovação estava condicionada à venda de ativos, o que não foi cumprido.