Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena acumula e pagará R$ 115 milhões na próxima quarta-feira (26)

A Caixa Econômica Federal informou na noite de sábado (22) que não houve vencedores no concurso 2.532 da Mega-Sena, que pagaria o prêmio de R$ 100 milhões a quem acertasse as seis dezenas. Com isso, o prêmio foi acumulado e deverá pagar R$ 115 milhões na próxima quarta-feira (26).

Os números sorteados foram: 10 - 14 - 17 - 18 - 23- 30. Segundo a Caixa, 259 apostadores acertaram 5 dezenas e faturaram R$ 27,1 mil. Outros 18 mil apostas devem receber R$ 539 após acertarem quatro dezenas.

O próximo sorteio está agendado para quarta-feira e as apostas podem ser feitas até às 19h do mesmo dia. Os apostadores podem retirar o volante em casas lotéricas espalhadas pelo país.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Ainda é possível apostar pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo Loterias Caixa. O mínimo de apostas, entretanto, é no valor de R$ 31,50.