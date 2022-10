Reprodução Jornal pode assumir operação da JP News em Santos





O jornal Diário de S. Paulo está agressivo nos investimentos. Após aplicação robusta no desenvolvimento digital do site, agora o periódico paulista concretiza a compra da rádio Jovem Pan News de Santos.



A emissora, que pega toda a região da Baixada Santista, tem uma grande audiência cativa por causa do forte público conservador da região.

Segundo fontes, as tratativas começaram em junho e foram concluídas depois do primeiro turno das eleições deste ano. O valor do contrato gira em torno de R$ 7 milhões.

O jornal foi procurado para confirmar a veracidade da informação. A empresa não quis comentar o assunto, mas não negou a notícia.